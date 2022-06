Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat ca astazi Executivul a aprobat ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina. El a precizat ca in situatia in care vor exista cresteri nejustificate a preturilor la carburanti, in perioada…

- „Rolul Ministerului de Finante s-a rezumat in a gasi un mecanism simplificat in vederea compensarii acestor subventii acordate operatorilor economici. Am lucrat impreuna cu specialistii de la Ministerul Energiei. In termen de 15 zile de la aprobarea ordonantei, prin ordinul presedintelui ANAF, se va…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a participat, in orașul Siret, la o intalnire la care au fost prezenți șeful vamilor din Romania, un secretar de stat din Ministerul de Interne, șeful vamilor și un reprezentant al Poliției de Frontiera din Ucraina și Republica Moldova. Gheorghe ...

- Premierii Romaniei și Republicii Moldova au discutat la Palatul Victoria Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Nicolae Ciuca și omologul sau de la Chișinau, Natalia Gavrilița, au discutat astazi în cadrul reuniunii interministeriale de la Palatul Victoria…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat joi ca la granita cu Ucraina vor fi deschise doua noi puncte de trecere a frontierei, la Vicovu de Sus si la Racovat. ‘In privinta frontierei de nord, la granita cu Ucraina, vor fi deschise doua noi puncte de frontiera, este vorba de Vicovu…

- Guvernul a stabilit, miercuri, cresterea cu 25 a numarului de posturi al angajatilor din vami ai ANSVSA, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, el precizand ca motivul il reprezinta cresterea volumului de activitate la frontiera ca urmare a agresiunii militare ruse din Ucraina.…

- Guvernul a stabilit, miercuri, cresterea cu 25 a numarului de posturi al angajatilor din vami ai ANSVSA, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, el precizand ca motivul il reprezinta cresterea volumului de activitate la frontiera ca urmare a agresiunii militare ruse din Ucraina.…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o Hotarare prin care se aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru decontarea cheltuielilor cetatenilor care gazduiesc refugiati din Ucraina. In baza unei Ordonante de Urgenta a Executivului, cetatenii romani pot deconta sume in valoare…