Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o HOTARARE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023Potrivit documentului, se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Public…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi seara, o hotarare prin care suplimenteaza bugetul pentru Secretariatul General cu 30 de milioane de lei pentru sprijinirea financiara a lucrarilor de construire si reparare a lacasurilor de cult. Potrivit unui comunicat de presa al Executivului, a fost adoptata…

- Guvernul a suplimentat cu 225,9 milioane lei bugetele administratiilor locale pentru acordarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES, a fost aprobata, in…

- Executivul a adoptat, marti, hotararea de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii.Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Culturii…

- In sedinta de Guvern de astazi au fost adoptate doua acte normative importante pentru infaptuirea actului de justitie si pentru buna derulare a programului de investitii al Ministerului Public.Potrivit Ministerului Justitiei, o prima decizie are in vedere acordare sumei de 15,7 milioane lei din Fondul…

- Executivul a adoptat, joi, hotararea privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pentru Institutul National al Magistraturii pe anul 2023 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata indemnizatiilor auditorilor…

- Executivul a adoptat, joi, hotararea privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pentru Institutul National al Magistraturii pe anul 2023 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata indemnizatiilor auditorilor…

- Executivul a adoptat, joi, hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Actul normativ prevede suplimentarea bugetului…