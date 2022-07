Guvernul a stabilit cadrul financiar aplicabil proiectelor finanțate dintr-o serie de fonduri europene în perioada 2021-2027 Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri o hotarare prin care stabileste cadrul financiar general aplicabil proiectelor finantate din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa. Conform unui comunicat al Executivului, hotararea stabileste cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in perioada de programare 2021 – 2027. „Principiile stabilite pentru derularea fluxurilor financiare sunt similare celor aplicate in perioada de programare 2014 – 2020, asigurand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

