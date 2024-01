Contractul initial de consolidare si modernizare a sediului Politiei Municipiului Bucuresti a fost incheiat in anul 2008, pentru o perioada de 60 de luni, insa termenul a fost prelungit succesiv pana in 2020, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Din cauza perioadei lungi de derulare a contractului de executie, precum si a procentului mic de lucrari executate – circa 30% -, s-a facut o expertizare a restului de executat in vederea finalizarii lucrarilor. Potrivit actului normativ aprobat, joi, valoarea totala a investitiei este de 273,4 de milioane lei, din care 252,6 milioane lei reprezinta…