- Primariile nu vor mai putea organiza pe bani publici concerte și festivaluri, iar angajații din ministere nu vor mai primi al treisprezecelea salariu. Excepții se fac insa in Educație, Sanatate, dar și la Primaria Timișoara.

- Distribuirea si alimentarea cardurilor a inceput deja, anunta la sfarsitul saptamanii trecute, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin: Acest proces este menit sa se inchida in urmatoarele sapte zile. Este vorba de peste 326.000 de angajati din invatamant, care vor beneficia de aceasta…

- Angajatii din educatie vor primi zilele acestea prima anuala obtinuta in urma grevei de la finalul anului scolar. Distribuirea si alimentarea cardurilor a inceput deja, anunta la sfarsitul saptamanii trecute purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Mihai Constantin: Acest proces este…

- Guvernul a publicat noile taxe pe care le vor plati romanii. Potrivit documentului, toți angajații vor plati contribuție la sanatate. Salariul minim standard și salariul in construcții vor creste, dar angajații nu vor simți majorarea pentru ca banii caștigați in plus vor merge catre stat sub forma de…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romania pierde investiții importante prin PNRR nu doar la capitolul Sanatate, ci și la Educație. Guvernul PSD – PNL a trimis Comisiei Europene o solicitare de modificare a PNRR prin care mai multe reforme din capitolul „Romania educata” sunt „corectate”. Potrivit documentului,…

- Federațiile Sanitas și Solidaritatea Sanitara anunța ca a fost semnat Contractul colectiv de munca la nivel de sector de negociere Sanatate. Cele doua organizații sindicale reprezentative din domeniul sanatații, Sanitas și Solidaritatea Sanitara, anunța ca, dupa mai bine de un an de negocieri cu Guvernul…

- Coaliția a anunțat ca a decis sa desființeze 200.000 de posturi vacante din instituțiile de stat, in vederea reducerii cheltuielilor. Cele mai multe posturi vizate sunt in instituții importante, cum ar fi cele din Justiție, Educație, Sanatate, Finanțe, Interne sau Aparare. Primariile nu sunt nici ele…

