Potrivit consultantului fiscal Adrian Bența, categoriile de venituri ce impun depunerea declarației unice sunt:



a) activitati independente, pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;



b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa;



c) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.



Nu au obligatia completarii subsectiunii contribuabilii care au realizat venituri…