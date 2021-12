Guvernul a eliminat o serie de restricții Guvernul a eliminat o serie de restricții RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Starea de alerta instituita în contextul epidemiei de coronavirus în România a fost prelungita cu înca 30 de zile. Guvernul a eliminat, de asemenea, o serie de restricții -de exemplu se va putea renunța la masca de protecție în spațiile deschise neaglomerate, iar accesul în spații închise va fi permis și celor care au un test Covid negativ. De asemenea, interdicția persoanelor de a circula noaptea dupa ora 23:00, a fost eliminata. De Craciun și de Revelion… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

