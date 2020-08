”Se propune ca incepand cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie sa fie majorata cu 14%, respectiv de la 1.265 de lei la 1.442 de lei. Totodata, se propune majorarea incepand cu aceeași data a indemnizației minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 de lei”, se arata in nota de fundamentare a proiectului rectificarii bugetare. In ultimele luni, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a insistat pentru creșterea pensiilor cu 10%, dar premierul Ludovic Orban i-a cerut sa gaseasca soluții financiare pentru o creștere mai mare, de circa 15%. In cele dun urma, s-a ajuns la 14%.…