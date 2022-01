Accident pe DN1, la Movila Vulpii. Trei masini implicate, o victima

Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs in jurul orei 13 pe DN1, in zona barierei de la Movila Vulpii. In cele 3 masini se aflau 8 persoane, dintre care 3 minori. Au fost implicati doi șoferi cu vârstele de 35 de ani și un al treilea… [citeste mai departe]