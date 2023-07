Guvernul a decis! 74 de localități din R. Moldova, afectate de furtună vor primi ajutor Guvernul a decis sa acorde ajutoare materiale celor 74 de localitați din 6 raioane ale Republicii Moldova care au fost afectate de intemperiile inregistrate in perioada 25-26 iulie curent. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) și aprobata in cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, transmite Jurnal.md . Astfel, din rezervele de stat vor fi oferite bunuri sub forma de materiale de construcții – 64 677 de foi ondulate de ardezie pentru acoperiș, dar și 493,2 m3 de cherestea, in suma totala de 16 317, 8 mii lei. „Solicit autoritaților locale sa se mobilizeze… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

