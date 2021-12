Guvernul a dat pe șestache o lege prin care reintroduce o practică securistă: accesul autorităților la comunicațiile criptate Cu trei zile inainte de a fi demis de Parlament, Guvernul Cițu a dat o lege care era menita sa transpuna in legislația din Romania directiva UE 2018/1972 (Codul european al comunicațiilor) . Proiectul a fost in dezbatere in noiembrie 2020 sib numele „Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii rețelelor de comunicații electronice”. Deși trebuia transpus in lege pana la 21 decembrie 2020, proiectul a zacut in sertar aproape un an. Iar dupa ce a fost adoptat de Guvern,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

