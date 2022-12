Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea in plata a unor dosare noi de pensionare in numar mai mare decat cel estimat inițial a generat cheltuieli cu pensiile mai mari decat cele estimate, astfel ca bugetul Ministerului Muncii are nevoie sa fie suplimentat pentru achitarea pensiilor pe luna decembrie, se arata intr-un proiect…

- Concluziile finale pe draftul de proiect privind reforma sistemului de pensii vor fi trase in maximum doua zile iar documentul indeplineste toate criteriile din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat, luni, in Plenul Parlamentului, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius…

- Statul va acorda compensații pentru plata facturilor la energia termica consumatorilor vulnerabili incepind cu luna noiembrie. In acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va efectua plata in avans catre SA „Termoelectrica” a 200 de milioane de lei din Fondul de reducere a vulnerabilitații…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, si-a exprimat convingerea ca Ministerul Muncii va elabora in scurt timp un proiect de act normativ prin care „va fi reglata” situatia pensiilor speciale, fara de care Romania „nu isi va lua” banii din PNRR. „Suntem pe ultima suta de metri cu bifarea…

- Intrebat marti seara, daca la nivelul Guvernului se discuta despre posibilitatea adoptarii unor masuri precum trecerea la invatamantul online sau de rationalizare a consumului de energie in institutiile publice, ministrul Muncii a raspuns ca, in urma discutiilor din Guvern, s-a decis ca este exclusa…