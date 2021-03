Guvernul a aprobat scutirea de la plata impozitului specific pentru HORECA

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 25 martie 2021, proiectul Ministerului de Finanțe, care vizeaza o serie de masuri menite sa vina in sprijinul mediului de afaceri, precum: scutirea de la plata impozitului specific și reglementari in domeniul procedurilor fiscale. Scutirea de la plata impozitului…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul ia in calcul prelungirea masurii de scutire a platii impozitului specific, pana la vara, in sectorul HoReCa. El a adaugat ca este asteptata o propunere in acest sens din

