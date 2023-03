Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va stabili o schema de ajutor de minimis pentru construirea instalatiilor de reciclare a deseurilor, a anunțat premierul Nicolae Ciuca in ședința Executivului, precizand ca este vorba despre o suma de aproximativ 26 de milioane de euro.

- ”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate…

- Ministerul Turismului susține ca va deconta cheltuielile de participare la targurile de turism ale operatorilor economici. Ministerul Turismului anunța ca, Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 18 ianuarie a.c., incadrarea in politicile fiscal-bugetare si financiare ale statului roman a schemei de ajutor…

- Cum vor fi acoperite pagubele produse de animalele salbatice. Guvernul a aprobat o procedura mai rapida Modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic a fost aprobata miercuri de Executiv. Aceasta prevede, cel puțin teoretic,…

- Politic Comunicat de presa / Grație amendamentului parlamentarilor liberali de Teleorman, comunele Mereni, Bragadiru și Dobrotești vor avea platforme pentru colectarea deșeurilor vegetale și din construcții decembrie 28, 2022 15:33 Impreuna cu colegii mei parlamentari PNL de Teleorman, Eugen Pirvulescu…

- Ministerul Economei a deschis azi (19 decembrie) sesiunea de depunere a cererilor de finanțare in baza schemei de ajutor de minimis in vederea tranziției catre economia circulara, anunța instituția. Bugetul este de 8 milioane de euro. Aceasta a fost aprobata prin Ordonanța Guvernului nr.27/2022 privind…

- Ministerul Economiei a deschis, luni, sesiunea de depunere a cererilor de finantare in baza schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara, aprobata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor masuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de…

- Scandalul blocarii de catre Austria a aderarii țari noastre la Spațiul Schengen a readus in prim plan achiziționarea controversata a Petromului de catre OMV, dar, in același timp, s-a uitat un aranjament financiar incredibil de vreo 70.000.000 de euro ”țesut” pentru compania austriaca de catre un inalt…