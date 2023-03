Potrivit MIPE, prin acest act normativ se stabilesc criteriile de acordare a procentului de majorare salariala pentru personalul cu functia de baza in institutiile si / sau autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si / sau fonduri externe rambursabile, precum si in proiectele finantate prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si conditiile de infiintare a posturilor in afara organigramei pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv pentru proiectele aferente implementarii Mecanismului…