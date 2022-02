Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, oamenii legii au descins la 56 de locuințe din județele Timiș, Brașov, Mehedinți, Hunedoara, Caraș-Severin, Tulcea și Calarași, la persoane banuite de uz de fals, potrivit IGPR. Aproape 100 de persoane, banuite ca s-au vaccinat „la chiuveta” In urma cercetarilor, anchetatorii…

- Meteorologii au emis vineri dimineata, 28 ianuarie, avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic in zona de munte a judetelor Gorj, Valcea, Mehedinti, Caras-Severin si Hunedoara si de ploaie, burnita sau polei in Maramures, Bistrita-Nasaud si Timis. Tot pana la ora 9:00, in zonele montane, la altitudini…

- Potrivit IPJ Mehedinți, perchezițiile domiciliare sunt facute in județele Mehedinți, Timiș, Brașov, Hunedoara, Caraș-Severin, Calarași și Tulcea, la persoane banuite de uz de fals.Din cercetari a reieșit ca, in perioada mai- iunie 2021, un barbat din Drobeta-Turnu Severin, in prezent arestat preventiv,…

- CARAȘ-SEVERIN – 56 de percheziții domiciliare sunt facute in aceasta dimineața in mai multe județe din țara, printre care și Caraș-Severin, intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare! Perchezițiile domiciliare sunt facute in județele Mehedinți, Timiș, Brașov, Hunedoara,…

- Polițiștii fac joi dimineața 56 de percheziții domiciliare in mai multe județe din țara intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare. Un barbat ar fi intrat in doua centre de vaccinare și ar fi modificat datele unor persoane vaccinate cu ale altora nevaccinate. Potrivit…

- Pana astazi, 59.257 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 16.01.2022 (10:00) – 17.01.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 17 decese (9 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- In cursul dimineții de astazi, 17 ianuarie 2022, au mai fost confirmate inca 17 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 59.257. In intervalul 16.01.2022 (10:00) – 17.01.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 17 decese (9 barbați și 8 femei), ale unor pacienți…

- 958 de noi contaminari și 17 decese sunt anunțate in bilanțul Covid 19 de duminica. Dintre cei 17 pacienți decedați, 13 erau erau nevaccinați și 4 vaccinați. Pana astazi, 2 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.811.300 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre…