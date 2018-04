Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta privind accesul neingradit la terapii pentru pacientii cu afectiuni grave, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu.



"Prin acest act normativ se asigura accesul pacientilor cu afectiuni grave, adica oncologice, boli grave, boli rare, hepatita C, afectiuni cardiovasculare sau scleroza multipla la toate medicamentele destinate unei indicatii terapeutice in concordanta cu starea sanatatii pacientilor, si nu la un singur medicament, asa cum era reglementat pana-n acest moment", a declarat Nelu Barbu la Palatul…