Stiri pe aceeasi tema

- Legea bugetului de stat pe 2024, dar și bugetul asigurarilor sociale au fost aprobate, joi seara tarziu, de Guvern, urmand sa fie dezbatute saptamana viitoare de Parlament, astfel incat sa fie adoptate inainte de Craciun. Lista actelor normative adoptate in sedința de Guvern, inceputa cu peste 9 ore…

- Guvernul Ciolacu are pe ordinea de zi a ședinței din 14 decembrie 2023 proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024 și proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2024. Proiectul bugetului a fost pus in dezbatere publica la data de 13 decembrie 2023. Ședința de guvern din 14 decembrie incepe…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la RFI, ca daca Guvernul vine astazi, dupa ce in urma cu doua luni de zile a modificat partea de fiscalitate, care e clar ca impacteaza pe mediul de afaceri, sa se gandeasca ca anul viitor vor veni din nou cu astfel de taxe, PNL nu sustine o astfel de…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care va fi ratificata Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pentru eliminarea violenței și harțuirii in lumea muncii. „Dupa trei ani de demersuri ale societații civile, convenția care protejeaza angajații ajunge in Parlament. Este un act cu o…

- Proiectul de lege privind sistemul public de pensii intra marti la vot in Senat, in procedura de urgenta, potrivit programului de lucru al forului legislativ. Acesta urmeaza sa fie dezbatut in comisia de specialitate pentru raport si apoi va intra la vot in plen, incepand cu ora 17.00. PSD si PNL au…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare. Mai intai insa doua alte precizari. S-a decis ca reglementarea salariului minim in constructii…

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, a fost facut public astazi. Printre principalele masurile prevazute in document sunt: Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri daca au venituri pana in 60.000 euro pe an. Daca…