Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea Portului Galaţi / Investiţia este estimată la 35 milioane euro Lucrarile obiectivului de investitii care vor fi executate constau in modernizarea fronturilor de acostare aferente danelor 39 si 40, amenajarea rampei pentru incarcarea/descarcarea autovehiculelor (rampa RO – RO), reabilitarea frontului de acostare aferent danei 41, modernizarea drumului din incinta portuara si realizarea unei platforme betonate cu o suprafata de 13.300 mp, platforma situata in prelungirea rampei RO – RO, arata comunicatul de presa al Guvernului. De asemenea, vor fi modernizate si retelele de utilitati (energie electrica, apa – canal). Valoarea estimata a lucrarilor este de 173.818.480,23… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

