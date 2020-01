Guvernul a aprobat forma finală a proiectului privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin "Principalele amendamente adoptate la proiectul de lege vizeaza perioada pentru care este permis votul celor cu vize de flotant, astfel perioada a fost instituita la 60 de zile, un amendament al PNL. De asemenea, numarul de semnaturi, iarasi, o cerinta a mai multor organizatii civice care au solicitat inlesnirea si facilitarea modului de inscriere in cursa electorala a candidatilor independenti a fost respectata, agreata si adoptata, respectiv numarul de semnaturi a fost redus de 1% la 0,5% din lista electorala din localitatea respectiva pentru depunerea candidaturilor, amendament depus de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va analiza, in ședința de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului, respectiv pe bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale și modificarile la OUG 114, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Gabriel Zetea a declarat, miercuri, la RFI, ca PSD va contesta 100% la CCR decizia Guvernului de a-și asuma raspunderea pe bugetul de stat. Liderul PSD Maramureș a adaugat ca eliminarea Parlamentului din procedura de adoptare a bugetului pe 2020 este „un prim pas spre dictatura”, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca Guvernul a aprobat cele trei proiecte de lege privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si modificarile OUG 114, trimitand deja Parlamentului solicitarea de convocare a celor doua Camere in fata carora isi va asuma raspunderea.

- Guvernul a pastrat in vigoare angajarea raspunderii in ceea priveste amanarea termenului pentru cresterea vechimii in vederea accederii magistratilor la Institutul National al Magistraturii din proiectul de lege referitor la modificarea legilor justitiei, a declarat seful Cancelariei premierului,…

- Principalele doua partide din Israel au convenit ca pe 2 martie 2020 sa aiba loc alegeri daca nu se ajunge la un acord privind formarea unei coalitii guvernamentale pana miercuri la miezul noptii, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, si Partidul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va solicita Biroului Electoral Central o decizie care sa permita asigurarea numarului de membri in birourile electorale ale sectiilor de votare in cazul in care reprezentantii formatiunilor politice care nu mai au candidati in turul doi nu…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A inceput. S-a dezlanțuit vanatoarea de vrajitoare. Marea epurare liberala. Pe care Ludovic Orban a anunțat-o inca de la prima ședința de Guvern. Am aflat de ce s-a filmat in sala de fitness. Pentru a-și intari mușchii. Pentru atunci cand va semna mii și mii de demiteri.…

- Luni, Parlamentul Romaniei se reuneste pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban, informeaza Agerpres.Sedinta incepe la ora 14,00.Conform programului, premierul desemnat Ludovic Orban va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului.Vor avea loc dezbateri…