Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul dezminte informația transmisa de Stelian Ion, potrivit careia a primit doar in copie proiectul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” și astfel nu ar fi putut sa-l avizeze. Echipa de comunicare a Executivului transmite ca Ministerul a primit prima data in original proiectul de…

- Lucian Bode, numit ministru interimar la Justiție dupa revocarea lui Stelian Ion, a declarat ca in ședința de Guvern de astazi se va discuta Planul Național de Investiții Anghel Saligny, dupa ce aseara au fost transmise ultimele observații catre Ministerul Dezvoltarii, care este inițiatorul proiectului.…

- Guvernul se reunește vineri, de la ora 16:00, potrivit agendei publice comunicate de biroul de presa al executivului. Este prima ședința dupa izbucnirea scandalului in coaliția de guvernare, iar miniștrii USR-PLUS vor boicota aceasta ședința, potrivit G4Media. Doua ore mai tarziu, de la ora 18.00, liderii…

- Guvernul se reunește vineri, de la ora 16:00, potrivit agendei publice comunicate de biroul de presa al executivului. Este prima ședința dupa izbucnirea scandalului in coaliția de guvernare.In ședința care va avea loc vineri la Palatul Victoria se va discuta despre adoptarea programului național de…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ( SIIJ ) a trimis in judecata, de la inceputul anului și pana pe 23 august, un singur dosar și a clasat 736, a informat Hotnews . Totodata, in cei trei ani de existența, SIIJ a trimis in judecata 5 dosare, inclusiv cel din 2021. In perioada 1 ianuarie…

- O noua tentativa de convocare a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a eșuat din lipsa de cvorum. Președintele interimar Dorel Musteața susține ca mai mulți membri ai CSM au fost rechemați din concediu special pentru convocarea de astazi, insa fara succes, deoarece s-a constat ca s-au…

- ”Transparenta si profesionalism. Executia bugetara fata de program dupa 6 luni”, a scris, vineri dimineata, pe Facebook, Florin Citu, alaturi de un grafic care prezinta realizarile ministerelor. Astfel, fata de programul la 6 luni, Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, se afla la…

- Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, ca Parlamentul și Ministerul Justiției trebuie sa rezolve blocajul privind desființarea secției speciale. Premierul a spus și ca declarațiile lui Stelian Ion, privind posibilitatea ruperii coaliției din cauza nerezolvarii promisiunilor privind Justiția,…