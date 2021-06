Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata OUG care face posibila decontarea navetei elevilor. ”Este un pas, un prim pas important, in rezolvarea unei probleme care treneaza de mai mult timp”, a transmis ministrul Educatiei.

