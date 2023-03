Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat in marja Consiliului European, presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale. „Presedintele Klaus Iohannis…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor intruni luni in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Sedinta comuna este programata sa inceapa de la ora 17.00. Decizia a fost luata sambata de Birourile permanente reunite. Potrivit hotnews.ro…

- The speaker of the Chamber of Deputies, Marcel Ciolacu, discussed, on Thursday, with the mayor of Rome, Roberto Gualtieri, about organizing a bilateral economic forum in Rome, Italy being Romania's second commercial partner. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Intr-un comunicat intitulat „Bolnavi la jocurile din campionatul Romaniei, dar apti sa participe in cel din Ungaria”, Federația Romana de Hochei pe Gheața (FRHG) acuza echipa HSC Csikszereda ca s-a dat „lovita” in liga naționala dar a fost apta o zi mai mai tarziu pentru Erste Liga. FRHG se declara…

- Tribunalul București decide astazi, 20 februarie, in ședința de la ora 11.00, daca fraților Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv din 30 decembrie 2022 pentru trafic de persoane și viol, li se va prelungi sau nu aceasta masura. Ședința nu este publica.„La data de 19.01.2023, pe rolul Tribunalului…

- Vești bune pentru firmele de turism! Guvernul a aprobat schemele de ajutor de minimis privind decontarea partiala a cheltuielilor efectuate de intreprinderile cu activitate de turism, care participa la targuri de profil. Pentru aceste ajutoare de stat, guvernul va aloca 7,4 milioane lei. Totodata, banii…

- Sedinta de Guvern azi, 11 ianaurie. La debutul sedintei de Guvern, Premierul Ciuca a vorbit despre progresul economic al Romaniei."Am dorit sa redau concluziile unui studiu al departamentului Economic al Academiei Harvard, care vine si ne confirma ca Romania a devenit a 19 a cea mai complexa si sofisticata…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata la B1TV ca daca nu va reusi sa puna accent pe dezvoltarea medicinei prespitalicesti, sistemul sanitar din Romania va deveni „nesustenabil din punct de vedere economic” in urmatorii cinci-sapte ani, potrivit News.ro. Fii la curent cu…