- Rusia a convocat-o joi pe ambasadoarea britanica dupa acuzatiile Moscovei ca personal al marinei britanice a fost implicat intr-un atac cu drone ucrainene asupra flotei ruse de la Marea Neagra in Crimeea, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ambasadoarea Deborah Bronnert a sosit la Ministerul de…

- Ministerul de Externe ucrainean, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Oleg Nikolenko, a pledat marti pentru excluderea Rusiei din Grupul celor mai puternice economii ale lumii G20 si revocarea invitatiei facute presedintelui rus Vladimir Putin de a participa la summitul acestui forum luna aceasta…

- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura continuarea exporturilor de produse agricole din porturile ucrainene, dupa atacul cu drone asupra navelor rusești din Crimeea, transmite Reuters. Rusia a acuzat sambata dimineața ca forțele ucrainene…

- Marina militara rusa a respins un atac cu drona asupra flotei din Marea Neagra, in golful Sevastopol, a anuntat guvernatorul orasului Sevastopol din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia.

