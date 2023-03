Guvernatorul Floridei Ron DeSantis preia controlul asupra unui district fiscal special din jurul Walt Disney World

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a deschis focul impotriva a doi jurnalisti de televiziune care relatau miercuri in direct despre o crima intr-o suburbie a orasului Orlando, Florida. Un reporter a murit, iar celalalt jurnalist a fost ranit și transportat de urgența la spital. Atacatorul a deschis focul și asupra unei…

- Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat, luni, la un spital din Orlando, Florida, acuzand dureri abdominale severe. Anunțul a fost facut azi pe Instagram de soția sa Michelle, potrivit ziarului brazilian G1. Jair Bolsonaro in varsta de 67 de ani a fost internat la spitalul AdventHealth…

- Comisia de la Veneția a emis in cadrul celei de-a 133-a sesiune plenara proiectul de memoriu amicus curiae referitor la solicitatea Curții Constituționale (CC) privind verificarea constituționalitații Partidului ȘOR. Astfel, in aviz este menționat ca „declarația de neconstituționalitate a unui partid…

- Nava din lemn, datand din anii 1800, a fost ingropata sub nisip pe coasta de est a Floridei timp de aproape doua secole. Vizitatorii și salvamarii de pe plaja au descoperit structura acesteia, in weekendul de Ziua Recunoștinței, potrivit The Guardian . Nava are intre 24 și 31 de metri și se afla sub…

- Locuitorii statului american Georgia urmeaza sa departajeze marti doi candidati pentru Senatul SUA, un pastor impotriva unei foste vedete de fotbal american, intr-un scrutin important pentru restul mandatului lui Joe Biden, comenteaza France Presse. Democratul Raphael Warnock, senator in exercitiu,…