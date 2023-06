Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Orador i-a indemnat joi pe cetatenii americani de origine hispanica sa nu-i acorde niciun vot guvernatorului statului Florida, Ron DeSantis, contracandidatul lui Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican care vor decide cine va fi candidatul partidului…

- Doua treimi din alegatorii americani considera ca nici democratul Joe Biden, nici republicanul Donald Trump nu ar trebui sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor din Statele Unite, indica un sondaj de opinie Reuters/Ipsos publicat marti. Aproximativ jumatate dintre democratii din Statele…

- Presedintele american, Joe Biden, a avut o conversatie telefonica, marti, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, cu care a discutat despre apropiata vizita a acestuia in China, a anuntat Casa Alba, scrie Rador.Cei doi lideri au vorbit si despre mentinerea sprijinului fata de Ucraina, impotriva…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, este favorit in fata fostului presedinte Donald Trump in eventualitatea intalnirii in scrutinul prezidential din 2024, dar actualul lider de la Casa Alba este devansat de guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, desi situatia electorala ramane incerta, scrie Mediafax.Presedintele…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat luni intr-un comunicat ca a promulgat o lege care permite declasificarea unor documente referitoare la originile pandemiei de COVID-19, aparuta in China, relateaza AFP, citat de Agerpres."Trebuie sa mergem pana la capatul lucrurilor in ce priveste originile…