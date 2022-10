Stiri pe aceeasi tema

- Instabilitatea politica si lipsa unui guvern cu puteri depline reprezinta o provocare serioasa la adresa sanselor Bulgariei de a se alatura zonei euro la 1 ianuarie 2024, a declarat joi guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei (BNB), Dimitar Radev, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Orice atac asupra infrastructurii critice a NATO va primi un ‘raspuns unit si ferm’, a avertizat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters si DPA. Aliatii din NATO isi sporesc securitatea in jurul instalatiilor esentiale dupa atacurile asupra gazoductelor…

- Cazurile de imbolnavire cu holera au crescut anul acesta, mai ales in zonele sarace si afectate de conflict, cu focare raportate in 26 de tari si rate ale mortalitatii in crestere brusca, a declarat vineri un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters. Fii la curent…

- Rusia a cerut SUA 56 de vize pentru a permite ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, si delegatiei sale sa se deplaseze la New York pentru a participa la reuniunea anuala a Adunarii Generale la ONU in aceasta luna, dar pana in prezent nu a primit niciun raspuns, potrivit Reuters.

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a atras atentia, luni, asupra riscului producerii unui accident ecologic in perimetrul minier de la Ostra si a cerut reprezentantilor Ministerului Economiei sa se deplaseze la fata locului pentru a analizarea situatiei, se arata intr-un comunicat de presa…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…

- Banca Centrala Europeana trebuie sa tina cont de schimbarile climatice cand ia decizii deoarece au un impact clar, in special asupra inflatiei, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat joi publicatiei Madame Figaro, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent…