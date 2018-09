Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul face primele precizari despre intalnirea pe care premierul Dancila a avut-o la Aeroportul Baneasa cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker."Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude…

- Guvernul a anunțat ca motivul pentru care premierul Viorica Dancila nu s-a mai intalnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este ca ofițerii SPP au preluat coloana de la scara avionului și au plecat direct la hotel.Insa, informațiile obținute de STIRIPESURSE.RO infirma…

- Scrisoarea premierului Viorica Dancila, in care acuza „incercari de inlaturare pe cale violenta” a Guvernului, a ajuns la Comisia Europeana, care va da un raspuns, a confirmat pentru HotNews, un purtator de cuvant al executivului european, anunta Hotnews. Scrisoarea a fost obținuta de jurnalistul Ovidiu…

- Viorica Dancila a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizand ca s-a incercat prin violența inlaturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a facut apel la continuarea protestelor. Guvernul…

- Informația bomba a dimineții. Viorica Dancila i-a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, în care se plânge ca protestul din 10 august a fost o încercare de

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat, in cadrul unei intrevederi avute marti, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ''ultimele evolutii in ceea ce priveste reforma si modificarile din sistemul judiciar'' din Romania. "Prim-ministrul a prezentat ultimele…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, europarlamentarul Siegfried Muresan, dezvaluie ca premierul Viorica Dancila urmeaza sa efectueze o vizita la Bruxelles, desi demersul este tinut secret de Guvern.Vezi și: Top 5 fructe care ajuta ficatul si rinichii "Aflu din programul…