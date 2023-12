Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la Palatul Republicii se desfașoara Forumul Primarilor, cu tema „Viitorul administrației publice locale”. La Forum participa reprezentanții ai peste 700 de localitați din toata țara, la nivel de primar fiind reprezentate 580 de comune și orașe, anunța Guvernul.

- Guvernul a decis, in sedinta de vineri, prelungirea schemei de ajutor de stat destinata fermierilor pentru achizitia motorinei, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.In prezent, subventia este de 1,529 lei/litrul de motorina, dar va fi ajustata dupa anuntarea noilor praguri…

- Premierul Ciolacu a discutat, in vizita sa din SUA, cu reprezentanții Google despre oportunitatea unor investiții majore in centre de date și servicii de cloud, in Romania. Marile companii din domeniul tehnologiei informației care vor sa-și extinda afacerile in Europa de Est vor gasi in Romania oportunitați…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de modificare si completare a Codului fiscal, care transpune in legislatia nationala unele prevederi ale Directivei europene privind sistemul comun al TVA, care ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2024, informeaza AGERPRES . „Astfel, se clarifica prevederile referitoare…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind reforma sistemului de asistenta sociala, care permite retragerea „mult mai rapida” a licentei in cazul centrelor care nu respecta normele in vigoare, se arata intr-un comunicat al Executivului. Au fost simplificate multe dintre proceduri, debirocratizate…

- Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) și managerii celor 19 spitale cer Executivului modificarea OUG nr.90/2023, deoarece are ”un impact deosebit de negativ” asupra sistemului de sanatate. „Masurile de austeritate impuse prin OUG 90/2023 risca sa submineze…

- Guvernul vrea sa majoreze redevențele din domeniul petrolier și minier și agricol cu rata inflației aferenta anului anterior plații acestora, conform unui proiect publicat de Ministerul Finanțelor.Astfel, Executivul vrea sa inceapa din 2023 sa indexeze an de an aceste redevențe datorate de companiile…