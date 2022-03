Guvern: Distribuirea carburanţilor în recipiente neconforme din plastic, sticlă este interzisă Distribuirea carburantilor in recipiente neconforme din mase plastice, sticla, canistre, bidoane, tomberoane este interzisa, a subliniat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, mentionand ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a demarat verificari si va lua masuri in acest sens. „Semnalez verificarile incepute de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta la nivelul structurilor teritoriale. Am vazut foarte multe imagini cu recipiente improvizate care au pus in pericol si participantii la trafic, uneori poate si statiile de benzina unde erau incarcate. In cursul zilei de maine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Distribuirea carburantilor in recipiente neconforme din mase plastice, sticla, canistre, bidoane, tomberoane este interzisa, a subliniat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, mentionand ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a demarat verificari si va lua masuri in acest sens,…

- Distribuirea carburantilor in recipiente neconforme din mase plastice, sticla, canistre, bidoane, tomberoane este interzisa, a subliniat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, mentionand ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a demarat verificari si va lua masuri in acest sens.…

- Avand in vedere situațiile inregistrate in seara zilei de miercuri, 09.03.2022, in mai multe stații de alimentare cu carburanți, precum și imaginile propagate in spațiul public cu persoane care alimentau in recipiente neomologate (bidoane/butoaie din plastic, damigene, pubele, saci din plastic etc.),…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o ordonanta de urgenta privind abrogarea Formularului de Localizare a Pasagerului (PLF), a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, potrivit Agerpres.Ședința de Guvern incepe la ora 17:30 și are loc in format online. Certificatul PLF…

- Un transport de carburanti si alimente catre Ucraina a fost deja realizat, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, care a mentionat ca mai multe camioane incarcate cu paturi, saltele, saci de dormit au fost trimise in taberele de refugiati ridicate la Suceava si Siret, informeaza…

- Romania va acorda un ajutor Ucrainei constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente, in valoare de 3 milioane de euro. In Ucraina a ajuns deja o prima tranșa de medicamente și echipamente sanitare. Guvernul a decis trimiterea, in Ucraina,…

- O platforma de coordonare integrata si in timp real a masurilor si initiativelor de sprijin pentru refugiatii din Ucraina poate accesata de pe site-ul Guvernului Romaniei, incepand de azi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Acest grup, care este constituit la nivelul Cancelariei…