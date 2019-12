Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta, luni, amanarea termenului de la care intra in vigoare OUG care obliga cumparatorii sa se legitimeze atunci cand cumpara cartele prepay, de la 1 ianuarie la 31 martie. Ordonanța, data imediat dupa cazul Caracal, a fost atacata de Avocatul Poporului inca din septembrie 2019, potrivit…

- ​Guvernul va prelungi cu trei luni, pâna la 31 martie 2020, termenul pâna la care operatorii de telefonie mobila sunt obligați sa vânda noile cartele SIM preplatite numai dupa ce obțin de la utilizatori date personale precum nume, prenume, adresa, CNP etc. Modificarea va fi facuta…

- Hotarari luate in sedinta de guvern de vineri Foto arhiva La propunerea Ministerului Educatiei, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care amâna cu 4 ani organizarea transdisciplinara a examenului de la finalul clasei a VIII-a pentru intrarea la liceu. Asta înseamna ca…

- Guvernul va discuta, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta care prevede ca elevii care se afla acum in clasa a VII-a sa sustina Evaluarea nationala dupa modelul actual. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei a doua ordonante de urgenta.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunța ca Executivul va adopta o Ordonanța de Urgența care va modifica modul in care se organizeaza programele de rezidențiat. Turcan a explicat ca vor fi mult mai multe centre care vor putea organiza astfel de programe. ”S-a discutat despre rezidențiat. Dupa…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat ca, daca opozitia tergiverseaza reglementarile pe justiție pentru care se dorește asumarea raspunderii si le va ataca la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da ordonanța de urgența. Executivul isi va asuma raspunderea pe abrogarea Legii recursului compensatoriu,…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- Operatorii de comunicații vor putea sa-și monteze infrastructura fizica necesara susținerii rețelelor de comunicații pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajisti permanente, terenuri forestiere, spatii verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate, potrivit…