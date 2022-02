Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor pe care le avem pana la miezul noptii, sunt 47.000 de cetațeni ucraineni care au intrat in țara, dintre care 22.785 au ieșit deja din țara noastra. Așadar, pana la acest moment, de la izbucnirea conflictului generat de agresiunea militara rusa din Ucraina, sunt 25.000 de cetațeni ucraineni…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dasn Carbunaru, a anunțat, ca executivul a luat noi masuri de ajutorare a Ucrainei, in contextul invaziei ruse. Potrivit hotararii de duminica, Romania va trimite in Ucraina combustibil, muniție, dar și apa și medicamente, informeaza News.ro . „Guvernul Romaniei a…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca, sambata, sunt in derulare operatiunile pentru ridicarea a doua tabere, una la Sighetu Marmatiei si una la Siret. "Masurile sunt preventive pentru ca procentul de ocupare a centrelor de cazare se afla la 56,4", a explicat el.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat miercuri, in ședința de guvern, evoluția pandemiei in Romania. Potrivit ministrului, in ultima saptamana a crescut numarul cazurilor noi cu 50%, insa numarul cazurilor grave a ramas redus. „Potrivit datelor prezentate de ministrul Sanatații in cadrul…