Stiri pe aceeasi tema

- "Ne confruntam cu o prabusire totala a dezvoltarii, care se adauga la crizele umanitara si economica. Suntem pe drumul unei deteriorari rapide si catastrofale a vietii celor mai vulnerabile persoane" din Afganistan, a declarat directoarea PNUD, facand referire la datele unui studiu realizat de instituția…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le cere tuturor afganilor sa puna capat imediat violentelor, intr-un raport inaintat Consiliului de Securitate, pe fondul sporirii ingrijorarilor privind riscurile unui nou razboi civil in Afganistan, relateaza AFP. ''Lansez un apel la incetarea…

- Rusia si China ar trebui implicate in discutiile cu privire la viitorul Afganistanului, inclusiv asupra planurilor de evacuare a afganilor vizati de posibile persecutii din partea talibanilor, a declarat seful diplomatiei germane Heiko Mass in timpul unei vizite intreprinse in capitala Uzbekistanului,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate "sa utilizeze toate instrumentele aflate la dispozitia sa pentru a elimina amenintarea terorista mondiala in Afganistan" si sa garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului in aceasta tara,…

- Prima țara membra a Consiliului de Securitate a ONU care recunoaste victoria talibana in Afganistan este China. Avand o granița terestra de doar 80 de km, una dintre cele mai mici dintre toți vecinii Afganistanului, jocul diplomatic al Chinei a inceput de luni de zile. Beijingul umple vidul lasat de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut duminica talibanilor si tuturor celorlalte grupari de pe scena politica din Afganistan sa dea dovada de cea mai mare retinere, dupa ce luptatorii miscarii fundamentaliste au cucerit capitala Kabul, transmite AFP. "Secretarul general este in mod special…

- – „Cer insistent membrilor Consiliului sa ajunga la un consens privind autorizarea, pentru inca un an, a operatiunilor transfrontaliere, care sunt un canal de sprijin vital”, a declarat in Consiliul de Securitate secretarul general al ONU, Antonio Guterres. „A nu prelungi autorizatia Consiliului ar…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si mai multe tari au facut presiuni miercuri asupra Rusiei pentru ca aceasta sa nu se opuna prelungirii autorizatiei ONU pentru transport de ajutor umanitar transfrontalier catre Siria, insa Moscova ramane inflexibila, invocand suveranitatea siriana, informeaza…