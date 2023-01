Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carburanților crește cu 36 de bani pe litru, TVA-ul pentru serviciile HoReCa se majoreaza, iar taxa de bacșis intra in vigoare incepand chiar din prima zi a noului an. Prima zi din anul 2023 vine cu o serie de scumpiri pentru romani. Aceștia urmeaza sa plateasca mai mult pe plinul la pompa,…

- Obligația pentru restaurante de a detalia informațiile din meniuri, amanata. Precizari de la Protecția Consumatorului Aplicarea ordinului prin care restaurantele sunt obligate sa detalieze informatiile din meniuri a fost amanata. Dupa consultari cu reprezentantii din HoReCa s-a decis ca noile prevederi…

- In general, gusturile romanilor in materie de mancare sunt destul de diferite, atat datorita mediului in care au crescut si obiceiurilor cu care au fost invatati, cat si tinand cont ca influentele occidentale si orientale se "intalnesc" in tara noastra. Insa, cu privire la un aliment, mai precis…

- Social democrații suceveni s-au plansa ca nu au fost invitați la deschiderea oficiala a vamii Vicovu de Sus – Crasna, deși PSD Suceava s-a implicat in acest demers. „Pentru PNL Suceava, este atunci cand alții muncesc, iar ei iși asuma meritele. Spunem asta pentru ca nu mai departe de ieri am avut parte…

- „Daca e sa fim cinstiti cu adevarat, in cei 30 de ani de la Revolutie, din pacate autoritatile, prin ministerul de resort, nu si-au indeplinit inca, din pacate, menirea de a ajunge sa poata promova, la modul unitar, destinatia turistica Romania. E si motivul pentru care, in ultimele 11 luni, am lucrat…

- Daca dorești sa activezi in domeniul HoReCa și vrei sa deschizi o cofetarie sau o patiserie, cu siguranța in randul echipamentelor profesionale cu care vei dota aceste locații se va afla și vitrina calda sau vitrina termica, așa cum mai este numit acest e

- Ajuns anul acesta la cea de-a XIX-a editie, Festivalul de Opera, Opereta si Balet de la Brasov se afla in plina desfașurare. Dupa cum v-am informat in articolul precedent Deschiderea importantului eviniment cultural a stat sub semnul unei minunate Premiere de balet dedicata celor mici, ”Petrica…

- American Councils for International Education anunța deschiderea competiției pentru cea de-a patra ediție a Kennedy Academy for Students Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala, invita studenții romani cu varsta cuprinsa intre 18-27 de ani sa…