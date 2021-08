Gura păcătosului: “Statul ne ZDROBEȘTE” Raluca Turcan face gafa dupa gafa. Dupa ce s-a enervat pe ziariștii care au facut-o sa arate ca “un monstru”, ministrul Muncii s-a balbait cand a fost vorba despre ajutoarele pe care statul ar trebui sa le dea persoanelor vulnerabile, in contextul scumpirilor la energie. Internauții au montat un filmuleț. The post Gura pacatosului: “Statul ne ZDROBEȘTE” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Saftoiu, specialist in comunicare si fost deputat PNL in mandatul 2016 – 2020 nu a ratat nicio ocazie sa o taxeze pe Raluca Turcan, actualul ministru al Muncii si Protectiei Sociale. Dupa conferința de joi, in care Turcan s-a suparat pe ziariști ca fac știrile in așa fel incat ea este “un monstru”,…

- Raluca Turcan nu se va mai regasi in echipa de conducere a PNL, dupa congresul din 25 septembrie, conform unor surse politice. Cei patru prim-vicepreședinți ai partidului, in cazul in care Florin Cițu va caștiga șefia, vor fi Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur si Lucian Bode. In acest…

- Ziua și gafa cu ministrul muncii Raluca Turcan. Aceasta a anuntat ca, in acest an, sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi…

- Dupa ce internauții au taxat-o cu mesaje ironice dupa postarea in care a urat La Multi Ani! baronului Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, mort de 218 ani, Raluca Turcan a revenit cu un mesaj in care vine cu o explicație. Acestea ar fi ca romanii ureaza, an de an, “La multi ani” poetului…

- Cine a spus ca in Romania nu ai cum sa te plictisesti, bine a grait. La rubrica „gafa zilei”, luni bifeaza Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale si parlamentar de Sibiu, care, s-a gandit, pe la orele pranzului, sa-i faca o urare baronului Samuel von Brukenthal, decedat acum 218 ani.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, marți, ca pune in dezbatere un proiect prin care vrea sa impoziteze veniturile a 1,2 milioane care lucreaza la negru, in “activitați casnice, de gospodarie”. La schimb, ca sa-și declare veniturile pentru a fi impozitate, autoritațile promit acestor persoane…

- Indemnizațiile de șomaj tehnic nu se mai deconteaza de la bugetul de stat, incepand din data de 1 iulie, iar angajatorii care doresc sa aplice aceasta masura trebuie sa o suporte din bugete proprii, conform unei analize a casei de avocatura ONV LAW. Masura somajului tehnic a fost prelungita succesiv…

- Persoanele care lucreaza in gospodaria altora vor fi platite cu tichete de munca. Și asta din 2023, cand statul va retine contributii sociale si impozit pe venit pentru serviciile prestate. Potrivit Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), lucratorul casnic va lua pentru munca prestata echivalentul…