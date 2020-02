Gunoi printre blocurile din Timișoara. Polițiștii locali au dat amenzi Polițiștii locali și cei de la Retim acționeaza impreuna pentru sancționarea celor care nu au incheiat contracte de salubrizare, fie ca e vorba de asociații de proprietari, persoane fizice sau societați comerciale. In doar prima zi de verificari au fost aplicate opt amenzi, in diferite zone din Timișoara. Amenzile pentru cei care nu au contracte […] Articolul Gunoi printre blocurile din Timișoara. Polițiștii locali au dat amenzi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

