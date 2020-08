Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au lansat impreuna „Rigoletta”, DJ Sava și MD DJ colaboreaza din nou, de data aceasta alaturi de Dayana. Compusa de catre DJ Sava alaturi de Catalin Tamazlicaru, „Down to Monaco” te poarta intr-o calatorie pe mare, acolo unde distracția incepe alaturi de prieteni și pare ca nu se mai termina…

- Carla Fernandez lanseaza “Entera”, in colaborare cu starul american Matt Hunter, cu ritmuri care iti vor incalzi inima si-ti vor pregati pasii catre ringul de dans. Carla Fernandes prezinta noul ei super single “Entera”. La scurt timp dupa ce a cucerit publicul cu track-ul “Por Que”, anteriorul single…

- Dragos Moldovan, castigatorul concursului “Vocea Romaniei” 2019, sezonul noua, lanseaza astazi cel de-al doilea single solo, “Tacerea”. Vechile trairi si povestile de alta data se impletesc cu visele de astazi, cu durerile si sentimentele neexprimate care stau sa explodeze, insa intr-un alt context,…

- Uber lanseaza un nou serviciu in București, Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. Utilizatorii Uber din Romania pot selecta in aplicație opțiunea „Comfort”, pentru mașini mai spațioase și șoferi care au un rating foarte bun. Prețul este cu aproximativ 20%...

- Cosmina Manea incearca, pentru al doilea an la rand, sa prinda un post de titular la geografie la o catedra din Bucuresti, dar si-a pierdut speranta din cauza sistemului de invatamant defect. Sunt putine locuri de titulari din cauza numarului mic de elevi, iar unele locuri sunt ocupate de profesor,…

- Este deja cunoscuta dragostea lui Kungs pentru piese care au devenit adevarate imnuri, cu sound-uri de club combinate cu muzica pop. Dupa ce a lansat o serie de “arme” potrivite pentru club, Valentin Brunel (Kungs) a adus vara la un alt nivel si a dus multimile intr-o calatorie fantastica prin sound-ul…

- Francis On My Mind lanseaza al doilea single – “Never Be The Same” – o calatorie spre libertate, reverie si identificarea modurilor prin care renasti din orice situatie. Pentru al doilea piesa, “Never Be The Same”, tanara artista isi continua jurnalul muzical electro-pop, presarat de nostalgie si vibe-ul…

- BYA lanseaza cel mai recent single – „Pumpin’ E-Bomb” – o piesa energica cu un sound actual și un vibe ce va face ascultatorii sa dea play piesei iar și iar. Artista a devenit cunoscuta publicului larg acum șase ani, in urma succesul pe care l-a avut pe scena talent show-ului The Voice, in Turcia, unde…