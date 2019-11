Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a semnat marți, 01 octombrie 2019, impreuna cu ministrul transporturilor, Razvan Cuc și cu directorul S.C. Metrorex S.A, Marin Aldea, protocolul in urma caruia UAT Sector 4 primește dreptul de folosința a terenurilor pe care va fi construita noua stație de metrou…

- In trei ani de zile de mandat, deputatul Dan Barna a fost absent la aproape jumatate din voturile din Legislativ. El a lipsit la 2.349 de voturi, din cele 5.230 de voturi programate in aceasta perioada. Nu a votat in momente critice precum stabilirea programului moțiunii de cenzura, votarea hotararii…

- Brigitte Sfat a facut primele declarații despre momentul devastator prin care a trecut si a ținut sa precizeze ca va incerca sa ramana din nou insarcinata, insa pe cale naturala. Brigitte Sfat si Florin Pastrama nu mai au rusine! Cum s-au filmat cei doi in pat VIDEO "Ne-am dorit sa…

- In debutul sedintei, primarul general, Gabriela Firea, a precizat ca din totalul de 10.055 de licente de taximetrie din Bucuresti, 7.500 sunt legale si regulamentare, celelalte fiind in diverse stagii litigioase. "Din aceste 7.500 de taximetre, 5.500 sunt poluante. Aici incearca proiectul…

- Situație halucinanta la Spitalul de Arși din Capitala. O tanara internata in unitate susține ca personalul medical ar fi refuzat sa ii schimbe pansamentul pe data de 15 August, pe motiv ca “e mare sarbatoare”, potrivit stirileprotv.ro Pacienta, internata cu arsuri solare, a povestit ca in ziua de…

- Din 2008 incoace, cand Ilie Bolojan candida pentru prima data la șefia Municipiului Oradea, lupta pentru Primarie pare dinainte caștigata de acesta, ajuns la trei mandate consecutive. De asemenea, pana acum Bolojan a demontat o serie de speculații privind plecarea sa ca ministru sau ca europarlamentar…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, lipsește pentru cateva zile și și-a delegat atribuțiile viceprimarului general Aurelian Badulescu. Pentru perioada 8-11 august, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea și-a delegat atribuțiile viceprimarului Aurelian Badulescu, la fel cum a facut…