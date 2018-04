Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de sindicalisti feroviari au protestat in capitala Tren în Gara de Nord, București/Foto: Ionuț Iamandi. Peste o mie de sindicalisti feroviari au protestat astazi, în capitala. Feroviarii au protestat mai întâi în fata Ministerului Transporturilor, dupa care…

- Camera Deputatilor a votat miercuri, 28 martie, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea art.16 din Legea educatiei nationale nr.1/2011.Potrivit proiectului de lege, invatamantul obligatoriu in Romania va fi de 15 ani: doi ani de gradinita, scoala primara,…

- Nina Iliescu a acordat un interviu amplu, insa din greșeala. Soția fostului președinte a fost sunata de prezentatorii matinalului Digi FM, care au vrut sa vorbeasca cu o femeie care s-a plans ca i-a fost repartizat numarul de telefon care i-ar fi aparținut lui Ion Iliescu. Aceștia au sunat insa pe numarul…

- Elena Girneața este primar la Slobozia Cioraști din 2004. Fiica a preotului și duhovnicului Ștefan Argatu, ea a parcurs intreaga cariera in baza principiilor creștine. Anul acesta va da naștere celui de-al șaselea copil și spune ca natalitatea trebuie incurajata mai ales in mediul rural. Crede ca femeile…

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a facut declaratii la un post de televiziune pe mai multe subiecte, discutand si despre disparitia lui Codrut Marta, Realitatea TV, Sebastian Ghita, Radu Mazare, plecarea sa din tara, mesajele catre DNA,…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, care a fugit in Israel in urma problemelor avute cu DNA, a acordat un interviu pentru B1 TV, in care a explicat sursa problemelor sale cu legea.Cu aceasta ocazie a vorbit si despre Radu Mazare si terenul din Madagascar: "Cazul Mazare. O sa incerc sa il rezum pe scurt.…

- Aproximativ 30 de persoane protesteaza, duminica seara, in fata sediului DNA, cerand demisia procurorului-sef, Laura Codruta Kovesi. Unii dintre cei prezenti in fata sediului DNA au portocale. Manifestantii au fluiere, steaguri tricolore si vuvuzele. Ei striga ”Demisia! Demisia!”.Codrin Ștefanescu,…