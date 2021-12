Guba – Cea mai importantă piesă de port din sezonul rece în Maramureș Cea mai importanta piesa de port din sezonul rece in Maramureș este guba. O poarta femeile, copiii, barbații, indiferent de varsta. Materia prima folosita pentru prelucrare este lana toarsa gros, in culoarea sa naturala, alba, sura sau neagra. Marița Grigor din Chiuzbaia ne-a povestit cum se fac gubele. „Ii mult de lucru pana faci o guba. Prima data se pregatește lana. Dupa ce tunzi oile primavara, lana trebe spalata, pusa de-a moi in apa calda, zolita bine in covata. Dupa ce o scoteam trebuia limpezita pana mere apa limpede di pa ie. Apoi o intindem pa graduri sa sa uște, apoi scalmanata, apoi… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

