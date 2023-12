Stiri pe aceeasi tema

- In timpul desfașurarii turului II al alegerilor locale generale, Promo-LEX anunța ca a constat un numar de 126 de incidente pe parcursul votarii. Printre cele mai frecvente tipuri de incidente au fost: prezența nejustificata a persoanelor neautorizate in incinta sau in raza de 100 de metri de la secția…

- Agitație electorala, prezența nejustificata a persoanelor neautorizate in incinta secțiilor de votare sau in raza acestora, precum și incalcarea secretului votului au fost printre incalcarile depistate pina la ora 10:00 de catre observatorii Promo-LEX. Din cele 27 de incidente, 21 au fost deja procesate,…

- Polițiștii vor asigura ordinea publica in timpul desfașurarii turului doi al alegerilor locale generale și alegerilor repetate organizate in unele localitați din țara, informeaza moldpres. Solicitat de agenție, ofițerul de presa al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Oxana Toderița, a specificat…

- Cetațenii pot depune cereri pentru votarea la locul aflarii in turul doi al alegerilor locale generale și alegerilor repetate in unele localitați din țara, care vor avea loc in aceasta duminica, informeaza moldpres. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, alegatorul care, din motive de sanatate sau din…

- Sesizarea PAS prin care solicita declararea nulitații alegerilor desfașurate la Orhei a fost respinsa ca fiind neintemeiata de catre Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale din Orhei. Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale din Orhei a examinat astazi cererea depusa de membrii PAS…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a declarat inadmisibile contestațiile partidului Șansa privind anularea rezultatelor alegerilor din 5 noiembrie in mai multe localitați din țara. Decizia a fost luata de Comisie in cadrul ședinței de astazi, 12 noiembrie. La randul sau, reprezentanții formațiunii au…

- Comisia Electorala Centrala informeaza ca alegatorii pot solicita votarea la locul aflarii pentru turul II al alegerilor locale generale din 19 noiembrie 2023. Cererile depuse pentru turul intii nu sint valabile și la turul al doilea. Potrivit legislatiei electorale, alegatorul care, din motive de sanatate…

- Președintele Partidului „Șansa”, Alexei Lungu și avocatul Vadim Banaru au declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca formațiunea va cere anularea rezultatelor alegerilor și invalidarea acestora.