- Aurelian Popa este, incepand de astazi, noul prefect al județului Dambovita iar Antonel Jijiie este subprefect. In Sala Unirii a Palatului Administrativ, a avut loc ceremonia de investire a noii conduceri a Instituției Prefectului –județul Dambovița, care a debutat cu intonarea imnului Romaniei.…

- Cel puțin 20 de persoane au murit, iar alte zece au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc in Guatemala. Șoferul unui camion a pierdut controlul mașinii și a intrat in plin intr-un autocar, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.Accidentul a avut loc sambata in regiunea Zacapa,…

- Leonard Dimian a depus luni juramantul, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Consiliul Judetean Buzau. La eveniment au fost prezenti directorii serviciilor deconcentrate din judet, printre care și fostul prefect Carmen Ichim, revenita pe funcția de șef al Garzii de Mediu Buzau. Investirea s-a…

- FUMIGENE DE WEEKEND (109) FUMIGENE DE WEEKEND (109) Se numesc Uniunea Salvați Romania, dar cand momentul e greu, s-o salveze PNL”, zice cu naduf Sebastian Lazaroiu. Pai, se cheama “salvați”, nu “salvam”, dle Lazaroiu. Iar intre timp poate ați observat și ca “Pro” e pentru contra STOP Salvați de clopoțel.…

- Joko Widodo a depus duminica juramantul si si-a inceput al doilea si ultim mandat prezidential, intr-o ceremonie la care au participat parlamentari si demnitari straini si care a fost transmisa in direct de televiziunea nationala, transmite dpa. Odata cu Widodo, 58 de ani, fost om de afaceri din domeniul…

