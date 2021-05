Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City - Chelsea, finala Ligii Campionilor 2021, se va disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, in direct pe Digi 1, Telekom 1 și Look Plus. Meciul, dar și cele mai noi informații despre meci vor putea fi urmarite și pe gsp.ro. ...

- Antrenorul formatiei Chelsea, Thomas Tuchel, respingea ideea unui meci tactic intre el si antrenorul rivalilor, Pep Guardiola de la Manchester City, in finala Ligii Campionilor, conform news.ro De cand a preluat echipa londoneza, in ianuarie, Tuchel a obtinut doua victorii in fata adversarei…

- Manchester City și Chelsea se infrunta sambata, de la ora 22:00, in marea finala a Ligii Campionilor 2020/2021. Cel mai așteptat meci al sezonului ii aduce fața in fața pe Pep Guardiola și Thomas Tuchel, pe Kevin de Bruyne și N'Golo Kante, iar lumea fotbalului se conecteaza la cele 90 (sau 120 de minute)…

- Manchester City și Chelsea continua pregatirea intensa pentru finala Ligii Campionilor, programata pe 29 mai, iar Pep Guardiola și Thomas Tuchel au ocazia, in meciurile din Premier League, sa faca ultimele retușuri inaintea ultimului mare meci al acestui sezon european. In timp ce catalanul are deja…

- Miguel Mateu Lahoz (44 de ani) este arbitrul care va conduce finala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Chelsea, meci programat pe 29 mai la Porto. Spaniolul a fost delegat in premiera sa conduca finala UEFA Champions League. Acesta a mai fost arbitru de rezerva la finala dintre Liverpool și…

- Aproape imediat dupa ce s-a confirmat faptul ca Chelsea s-a calificat in finala Ligii Campionilor, pe care o va juca impotriva lui Manchester City, au inceput sa circule zvonurile cu privire la posibilitatea mutarii finalei de la Istanbul in Anglia. UEFA insa nu agreeaza relocarea, anunța Mediafax.…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, considera inca un vis pentru clubul sau calificarea in premiera in finala Ligii Campionilor, dupa victoria obtinuta, miercuri, la Paris, cu PSG, in meciul tur al semifinalelor competitiei, potrivit news.ro. "Trebuie sa fii agresiv impotriva…

- Manchester City a facut un pas uriaș spre finala Ligii Campionilor! "Citadinii" au invins aseara pe Paris Saint-Germain in meciul tur din semifinale.Echipa antrenata de Pep Guardiola s-a impus pe terenul adversarului cu 2-1 dupa ce a fost condusa cu 1-0.