Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul sondaj YouGov dat publicitații marți seara in Marea Britanie, cu doua zile inaintea alegerilor de joi, arata ca laburiștii au redus diferența fața de conservatori și ca perspectiva unui parlament fara majoritate clara este tot mai posibila, scrie The Guardian. Primul efect al unui astfel de…

- Fostul premier Tony Blair a afirmat, luni, ca Marea Britanie se afla intr-o incurcatura periculoasa și ca nici colegii lui laburiști, dar nici conservatorii actualului prim-ministru nu merita sa caștige alegerile din 12 decembrie, relateaza Reuters, citat de b1.ro. Marea Britanie organizeaza o runda…

- Vreti sa "scapati de Brexit"? "Votati SNP" la alegerile legislative britanice din 12 decembrie, a pledat, vineri, Nicola Sturgeon, șefa mișcarii de independența a Scoției, lansând campania electorala a partidului sau la Edinburgh, Scoția, scrie Rador, citând La Libre…

- Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a reiterat perspectiva sa privind ieșirea Marii Britanii din UE, respingand principiul simplei alegeri intre a ramane sau a pleca, dupa ce luni, premierul Boris Johnson l-a acuzat ca politica acestuia privind Brexit nu este una clara, scrie The Guardian,…

- Cotidianul conservator britanic The Daily Telegraph a cerut scuze - in urma publicarii unui articol semnat de premierul Boris Johnson - si a fost obligat sa clarifice lucrurile, insa fara sa mentioneze numele semnatarului, potrivit cotidianului de stanga The Guardian.

- Campania pentru alegerile britanice din 12 decembrie a început cu laburistul Jeremy Corbyn, care a afirmat ca, daca va câștiga partidul sau, se va ocupa de evazionisti fiscali, șefi rai și corupți, și cu Nigel Farage, liderul partidului Brexit, care i-a propus lui Boris Johnson o alianța…

- Seful opozitiei din Parlamentul britanic, Jeremy Corbyn, a acceptat solicitarea prim-ministrului Boris Johnson si a Partidului Conservator de a programa alegeri anticipate in luna decembrie, relateaza CNN. Decizia vine dupa ce votul pe acordul pentru Brexit al prim-ministrului a fost amanat, iar legislativul…

- Curtea suprema a administrat o demolare cuprinzatoare guvernului Boris Johnson și modului in care gestioneaza el Brexit-ul. Efectul imediat al deciziei e devastator pentru Johnson. Ea e exprimata atat de convingator și de limpede incat ii va fi dificil sa gaseasca vreo portița de scapare - deși cu siguranța…