Grupul TeraPlast intră pe piaţa de ambalaje biodegradabile şi construieşte o fabrică de 12 milioane de euro "Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, a depus prin filiala TeraPlast Folii Biodegradabile SRL, un proiect de investitii in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie. Proiectul de investitii are o valoare totala de 11,8 milioane de euro si a fost depus sub numele 'Infiintare unitate noua de productie pentru TeraPlast Folii Biodegradabile SRL'. Valoarea ajutorului de stat solicitat este de circa 5,8 milioane de euro si reprezinta 49% din investitia totala", arata grupul. Implementarea proiectului incepe in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

