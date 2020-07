Stiri pe aceeasi tema

- In perioada similara din 2019, Grupul TeraPlast a inregistrat un profit net de 14,66 milioane lei, la afaceri de 416,33 milioane lei. In acelasi interval, EBITDA a crescut cu 49%, de la 35,3 milioane lei la 52,72 milioane lei. ”Performanta primelor 6 luni ne-a depasit asteptarile. A fost un semestru…

- Grupul TeraPlast a anuntat o crestere cu 17% a cifrei de afaceri in primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce EBITDA a crescut cu 49%, de la peste 35 de milioane lei la mai mult de 52 de milioane de lei, informeaza Agerpres.Citește și: Republica…

- Grupul Teraplast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții vinde divizia Steel, compusa din TeraSteel, TeraSteel din Serbia și Wetterbest. Subdivizia va fi cumparata de gigantul irlandez Kinsgspan Group. Tranzacția vizeaza intreaga participație a Teraplast in subsidiarele TeraSteel,…

- Grupul TeraPlast, cel mai mai producator roman de materiale de constructii, a anuntat ca a incheiat un acord cu irlandezii de la Kingspan Group in vederea vanzarii diviziei Steel, divizie estimata la 410 milioane lei, noteaza news.ro.”Grupul TeraPlast, cel mai mai producator roman de materiale…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 2 IULIE 2020. Loto se joaca astazi de la ora 18:15, premiile sunt din ce in ce mai consistente la jocurile preferate 6/49 și Joker. Duminica la extragerile loto a fost report, iar fondul de caștig este unul considerabil. Rezultatele pot aduce 7 milioane de lei…

- Institutul de sondare INSCOP Research a realizat la nivel national o cercetare sociologica in cadrul proiectului Academiei Romane ”Barometrul Securitații Energetice din Romania”. Rezultatele cercetarii sunt...

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de electricitate al Romaniei, a inregistrat pierderi de 860 mil. lei in 2019, conform datelor Ministerului de Finante potrivit Mediafax.Complexul Energetic Oltenia a avut pierderi mai mari in 2018, un minus de 1,13 mld. lei. Cel…

- TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, estimeaza afaceri in crestere cu 15%: “Cererea, mai mare decat ne asteptam” Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, estimeaza o cifra de afaceri de peste 470 milioane de lei, in crestere…