- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, 2 martie, in debutul ședinței de Guvern, ca 46.435 de refugiați ucraineni au ramas in Romania, dintre cei peste 100.000 care au intrat in țara noastra in cele 7 zile scurse de la invadarea Ucrainei de catre Rusia.„Am analizat ultimele date ale situației și…

- Criza din Ucraina atinge cele mai dureroase resorturi, din toate punctele de vedere: emoțional, istoric și politic, este de parere liderul administrației județene. „Am discutat aceasta situație dramatica in cadrul Consiliului Județean Timiș, in cadrul Autoritații Teritoriale de Ordine Publica, cu companiile…

- Incepand de astazi, refugiații din Ucraina pot suna gratuit pentru sprijin la 0800 360 880 din Romania sau 0800 801 489 din Ucraina, intre orele 8-18, de luni pana duminica. De asemena, romanii pot oferi ajutor pe o

- Poșta Romana va transporta gratuit ajutoarele umanitare din Romania in Ucraina. „Poșta Romana continua sa se implice in sprijinul cetațenilor afectați de criza umanitara din Ucraina. Dupa oferirea spațiilor interne de cazare pentru gazduirea refugiaților, operatorul național de servicii poștale iși…

- Primaria Buzau se mobilizeaza pentru a oferi sprijin refugiatilor. La Vila Albatros din Parcul Marghiloman va fi amenajat un punct de colectare, unde buzoienii pot dona alimente si obiecte necesare pentru a le face viata mai usoara miilor de ucrainieni care au ales sa se refugieze in Romania.

- Comunicat de presa| PSD Alba deruleaza acțiuni umanitare pentru refugiații din Ucraina PSD Alba deruleaza acțiuni umanitare pentru refugiații din Ucraina PSD Alba iși exprima compasiunea fața de populația din Ucraina afectata de razboi și deruleaza acțiuni umanitare cu scopul de a ușura soarta refugiaților…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a aprobat, duminica dimineața, masuri pentru organizarea – la nivelul județului Bacau – a sprijinului acordat refugiaților și persoanelor stramutate din Ucraina, in contextul conflictului militar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Criza din Ucraina a ajuns la alte cote, mult mai tensionate, dupa anunțul facut de Kremlin, și dupa aprobrea de catre Duma de Stat a trimiterii de trupe rusești in regiunile separatiste. Ca urmare a escaladarii situației, autoritațile de la București se pregatesc de un scenariu posibil, in care sute…