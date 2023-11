Grupul statuar Ady Endre – Otilia Marchiş, simbol al ,,convieţuirii interetnice paşnice,, din Carei a fost dezvelit fără simboluri româneşti In perioada administrației Kovacs-Keizer au existat nu puține situații in care romanii au fost umiliți acasa la ei. Un astfel de moment de trista amintire a fost dezvelirea grupului statuar Otilia Marchis-Ady Endre din Carei in prezenta cetateanului Kovacs Eugen si a invitatilor sai la data de 18 noiembrie 2017. Nici din greșeala nu a fost de fața vreun simbol romanesc ci doar simboluri maghiare. Nici din greșeala nu s-a exprimat in limba romana Kelemen Hunor deși era intr-un oraș din Romania și asistau numeroși romani. A fost prezenta toata conducerea UDMR de la nivel national si judetean, PS… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare de anul viitor scot la iveala jocul dublu pe care-l pot face persoanele cu dubla cetațenie, in mod special cei cu romano-maghiara, ca urmare a unui vid legislativ european. Cum așa? Foarte simplu. La ora actuala exista o directiva europeana care precizeaza ca o persoana nu…

- Oficialii maghiari doresc sa atraga forța de munca din județele de granița ale Romaniei pentru investițiile lor straine, valorand zece miliarde de euro din zona Debrețin. Ei doresc redeschiderea unei linii intre Debrețin și Oradea pe care sa aduca muncitorii romani. Ungaria redeschide o linie feroviara.…

- Provocarile cu care se confrunta jurnalismul sunt tot mai multe in aceasta perioada. Universitatea din Oradea organizeaza, vineri si sambata, cea de-a opta editie a Conferintei internationale „Mass-media in postcomunism”, care va reuni 57 de profesori, specialisti in jurnalism, cercetatori din sfera…

- O grupare infracționala organizata, care facilita trecerea frauduloasa a frontierei Romaniei catre Ungaria pentru cetațeni marocani solicitanți de azil, a fost destramata in Oradea. Potrivit anchetatorilor, grupul era coordonat de un barbat de 39 de ani, din Maroc, care locuiește in Romania. Polițiștii…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in Ungaria și a fost resimțit și in Romania, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 01:35, ora Romaniei.Seismul s-a produs…

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi, 23 august 2023, la care a participat și Catalin Predoiu, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a anunțat ca Austria se opune extinderii spațiului Schengen. „Poziția noastra e ca sistemul Schengen ca intreg nu funcționeaza, de aceea nu suntem…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in Ungaria și a fost resimțit și in Romania, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 01:35, ora Romaniei. Seismul…

- Treisprezece cutremure au avut loc in Ungaria de sambata de la pranz pana duminica dimineata, cel mai mare avand magnitudinea 4,1. Epicentrul seismelor a fost situat la aproape 90 de kilometri nord-vest de Arad,Un prim cutremur a avut loc sambata, la pranz,”In ziua de 19 August 2023 la ora 12:13:28…