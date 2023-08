Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Bittnet, grup de companii listat pe piata principala a BVB, a raportat in primul semestru venituri consolidate de 146 milioane lei, cu 110% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Pierderea bruta a fost de 5,4 milioane lei, fata de o pierdere de 1,4 milioane lei in prima parte a…

- ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu 32%, pana la valoarea de 23,5 milioane lei (fata de 17,9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte…

- Grupul Banca Transilvania, care include cea mai mare banca din Romania, a realizat in primul semestru un profit net de 1,581 miliarde lei, in crestere cu 51% de la un rezultat pozitiv de 1,046 miliarde lei in prima parte a anului trecut, si venituri operationale de 3,675 miliarde lei, mai mari cu 30%…

- Acțiunile Nuclearelectrica au dominat azi deschiderea ședinței bursiere. Tranzacțiile cu aceste titluri au fost de 1,4 milioane de lei, in primele 40 de minute. Bursa de Valori Bucuresti a deschis cu o evolutie mixta a indicilor, inregistrand tranzactii de 6,2 milioane de lei (1,3 milioane de euro).…

- Bursa de la Bucuresti deschide pe plus sedinta de tranzactionare de marti.Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, cu tranzactii de 21,093 milioane de lei (4,269 milioane de euro), efectuate la 55 de minute de la debutul operatiunilor, informeaza Agerpres.…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai mare banca din Romania, listeaza astazi, 17 iulie, o noua emisiune de obligatiuni in euro la bursa locala, in valoare de 200 milioane de euro. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a bursei, sub simbolul bursier TLV33E. Aceasta este a doua emisiune…

- Piata din Romania poate fi considerata una dintre cele mai mari piete din regiune, odata cu listarea Hidroelectrica, capitalizarea pietei locale depasind 40 de miliarde de euro. Dealtfel, tranzactii de peste 660 de milioane de lei s-au realizat ieri prin tranzactionarea Hidroelectrica la Bursa de Valori…

- Tranzactii cu actiuni Hidroelectrica in valoare de aproape 272 milioane de lei au fost realizate in primele 40 de minute de la deschiderea sedintei de la Bursa de Valori Bucuresti.Miercuri este prima zi de tranzactionare pentru actiunile principalului producator de energie electrica din Romania,…