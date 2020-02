Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anunțat luni seara ca a fost pus sub acuzare pentru ''inșelaciune in forma agravata'' si ''vatamare involuntara'' in scandalul legat de comercializarea medicamentului antiepileptic Depakine, o ancheta deschisa inca din septembrie 2016,

- Una dintre cele doua femei urmarite penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia dupa ce, in calitate de ingrijitoare la o cresa, a agresat fizic si verbal copiii, si-a dat demisia.

- Accidentul feroviar de la Ploiești, din 18 decembrie 2019, soldat cu ranirea a zece persoane, s-a produs din vina mecanicului de locomotiva de la Deutsche Bahn Cargo Romania, se arata intr-o nota a Agenției de Investigare Feroviara Romana (AGIFER), potrivit b1.ro.Raportul de Investigare Final…

- Marielle de Sarnez, fost ministru francez al afacerilor europene, a fost inculpata miercuri pentru 'deturnare de fonduri publice' intr-o ancheta cu privire la presupuse angajari fictiva de asistenti de catre unii eurodeputati ai partidului de centru MoDem, transmite AFP, citand surse apropiate dosarului,…

- Parchetul din Paris a deschis, vineri, o ancheta preliminara ca urmare a unei plangeri petru inselaciune si abuz de incredere depusa de fotbalistul N’Golo Kante, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Kante a depus plangerea impotriva fostului sau reprezentant, Nouari Khiari, la 26 noiembrie.…

- Austriacul Peter Handke, laureatul Premiului Nobel pentru Literatura pe 2019, a intrerupt un interviu si i-a spus jurnalistului sa paraseasca casa lui de langa Paris drept raspuns la o intrebare despre pasaportul iugoslav care i-a fost emis in 1999, a anuntat vineri mass-media austriaca, potrivit…

- Ministrul de Interne a anunțat ca dosarul protestului din 10 august va fi desecretizat. Comisia a decis declasificarea raportului, a declarat Marcel Vela. “De dimineata am primit ultimul aviz solicitat de la toate institutiile implicate in aceasta derulare a evenimentelor din 10 august. In consecinta,…